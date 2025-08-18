Menu
VAI CHOVER?

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Temperaturas variam entre 20°C e 30°C

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/08/2025 - 12:16 h
Confira a previsão completa
Confira a previsão completa

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta segunda-feira, 18, a previsão do tempo para esta semana em Salvador. De acordo com o boletim, uma massa de ar seco manterá o tempo estável. Ainda assim, o transporte de umidade do oceano poderá formar nuvens em alguns momentos, favorecendo pancadas de chuva.

Confira a previsão completa:

  • Segunda, 18: Parcialmente nublado, 30% de chance de chuva, ventos fortes de 34 km/h, temperaturas entre 20°C e 30°C.
  • Terça, 19: Parcialmente nublado, 30% de chuva, ventos de 33 km/h, mínima de 21°C e máxima de 30°C.
  • Quarta, 20: Parcialmente nublado, 30% de chance de chuva, ventos moderados de 25 km/h, temperaturas entre 21°C e 30°C.
  • Quinta, 21: Nublado com possibilidade de chuva, 60% de chance de precipitação, ventos moderados de 25 km/h, mínima de 20°C e máxima de 28°C.
  • Sexta, 22: Nublado com chuva, 60% de chance, ventos moderados de 27 km/h, temperaturas entre 20°C e 28°C.
  • Sábado, 23: Parcialmente nublado, 40% de chance de chuva, ventos moderados de 23 km/h, mínima de 20°C e máxima de 29°C.
  • Domingo, 24: Parcialmente nublado, 40% de chance de chuva, ventos fortes de 30 km/h, temperaturas variando entre 21°C e 29°C.

O Codesal recomenda atenção em caso de eventos de chuva intensa e alerta que, em situações de emergência, a população deve discar 199 para contato com a Defesa Civil.

x