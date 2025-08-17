TEMPORAL
Veja os bairros mais atingidos pelas chuvas que castigam Salvador
Bairros já acumulam mais de 50 mm de chuva neste domingo, 17
Por Gabriela Araújo
A cidade de Salvador, conhecida pelo seu calor intenso, amanheceu neste domingo, 17, sob o manto cinza, regado de fortes chuvas, como já era esperado segundo a Defesa Civil da capital (Codesal).
O temporal que atinge o município já ultrapassou 12 horas. Os últimos dados divulgados pelo Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal mostram as localidades onde mais choveu neste período.
Entre os bairros mais atingidos pelas chuvas nas últimas 6 horas estão:
- Saboeiro: 56,4 mm;
- Cabula: 53,6 mm;
- Calçada: 51,2 mm;
- Arenoso: 48,8 mm;
- Retiro: 48,6 mm;
- IAPI: 48,6 mm.
Os dados disponibilizados pela Codesal foram atualizados às 9h.
Leia Também:
Alguns bairros da capital baiana registraram alagamentos em razão das fortes chuvas, como os localizados na Cidade Baixa. Assista vídeo:
Previsão para este domingo
A previsão para o restante do dia é de céu nublado com pancadas de chuva e 70% de chance de precipitação. Ventos fortes de até 20 km/h. As temperaturas variam entre 20°C e 29°C.
Como entrar em contato com a Codesal
Em caso de deslizamento de terra, desabamento de casa ou situações de emergência, os soteropolitanos podem entrar em contato direto com a Codesal por meio do número 199.
Desde a sua criação, em 1976, o órgão atua em regime de plantão de 24 horas, todos os dias da semana, inclusive fins de semana e feriados.
Documentos necessários para o contato
Ao entrar em contato com a autarquia, é necessário ter em mãos os seguintes documentos:
- CPF;
- Endereço completo;
- Ponto de referência.
