Veja os bairros mais atingidos pelas chuvas que castigam Salvador

Alerta prevê chuvas durante todo este domingo - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

A cidade de Salvador, conhecida pelo seu calor intenso, amanheceu neste domingo, 17, sob o manto cinza, regado de fortes chuvas, como já era esperado segundo a Defesa Civil da capital (Codesal).

O temporal que atinge o município já ultrapassou 12 horas. Os últimos dados divulgados pelo Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal mostram as localidades onde mais choveu neste período.

Entre os bairros mais atingidos pelas chuvas nas últimas 6 horas estão:

Saboeiro : 56,4 mm;

: 56,4 mm; Cabula: 53,6 mm;

53,6 mm; Calçada: 51,2 mm;

51,2 mm; Arenoso: 48,8 mm;

48,8 mm; Retiro: 48,6 mm;

48,6 mm; IAPI: 48,6 mm.

Os dados disponibilizados pela Codesal foram atualizados às 9h.

Alguns bairros da capital baiana registraram alagamentos em razão das fortes chuvas, como os localizados na Cidade Baixa. Assista vídeo:

Previsão para este domingo

A previsão para o restante do dia é de céu nublado com pancadas de chuva e 70% de chance de precipitação. Ventos fortes de até 20 km/h. As temperaturas variam entre 20°C e 29°C.

Como entrar em contato com a Codesal

Em caso de deslizamento de terra, desabamento de casa ou situações de emergência, os soteropolitanos podem entrar em contato direto com a Codesal por meio do número 199.

Desde a sua criação, em 1976, o órgão atua em regime de plantão de 24 horas, todos os dias da semana, inclusive fins de semana e feriados.

Documentos necessários para o contato

Ao entrar em contato com a autarquia, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: