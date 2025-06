Com IA, Google oferece previsões de chuvas para mais de 100 cidades brasileiras

Newton Neto, diretor de parcerias do Google para a América Latina. - Foto: Divulgação

O Google fez o anúncio de várias inovações focadas em Inteligência Artificial, IA, durante o evento Google for Brasil, que acontece nesta terça-feira, 10, que busca reduzir os efeitos dos impactos climáticos no país.

Quais as novas ferramentas?

Um dos destaques é o “Nowcasting” na Busca do Google, que utilizará de uma IA para fazer previsões mais precisas de chuvas em todo o Brasil.

Além do “Nowcasting”, outra mudança foi a extensão da plataforma “Environmental Insights Explorer (EIE)”, para mais de 100 municípios brasileiros até o final de 2025.

A última novidade a ser apresentada foi o BotanicAtlas, uma experiência de interação desenvolvida pelo Google Arts & Culture que reúne informações sobre 30 mil espécies de plantas e árvores pelo mundo com a ajuda do Gemini, a IA do Google.

"O Nowcasting na Busca do Google é um bom exemplo de como estamos usando IA para fornecer acesso a informações climáticas de maior qualidade. Com isso, queremos ajudar pessoas, comunidades e autoridades a tomar as melhores decisões diante de eventos climáticos extremos e cada vez mais devastadores", diz Newton Neto, diretor de parcerias do Google para a América Latina.

Nowcasting por IA: maior precisão na previsão de chuvas

O Nowcasting por IA vai oferecer ao usuário previsões meteorológicas mais precisas diretamente na Busca do Google, ajudando a todos a entenderem onde e quando exatamente acontecem as precipitações.

Desenvolvida pela Google Research, a ferramenta pode prever precipitações com alta precisão em um raio de 5 quilômetros a cada 15 minutos, ao longo de 12 horas.

O Brasil é o primeiro país da América Latina a oferecer o “Nowcasting por IA". O recurso é ativado por pesquisas como 'tempo', 'tempo hoje' ou 'clima perto de mim', caso o usuário tenha dado a permissão de localização.

Environmental Insights Explorer (EIE)

O Google também apresentou novidades sobre a plataforma gratuita Environmental Insights Explorer (EIE). Que combina IA com imagens aéreas para armazenar informações sobre as emissões de gases poluentes dos edifícios e do transporte, o potencial de energia solar em telhados e a quantidade de áreas verdes dentro da cidade.

Com esses dados, a plataforma oferece sugestões como reduzir a emissão de gases que colaboram com o efeito estufa e o aquecimento global.

No Brasil, mais de 100 municípios receberão suporte do programa até o final do ano de 2025.

Botanic Atlas reunindo de 30 mil espécies de árvores

O Botanic Atlas foi apresentado como uma experiência que utiliza IA para catalogar e explorar mais de 30 mil espécies de árvores e plantas. Só no Brasil, foram catalogadas 6.894 espécimes.