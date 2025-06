Android 16 é lançado oficialmente para todo mundo; saiba as mudanças

Android 16 é anunciado - Foto: Reprodução | Google

A versão definitiva do Android 16 foi lançada oficialmente nesta terça-feira, 10, sendo anunciada por meio do perfil oficial do Google no X, antigo Twitter. A atualização traz a nova base do sistema operacional com algumas adições pontuais. Porém, o novo visual, o “Material 3 Expressive” ainda não está disponível.

O anúncio pode ser considerado “discreto” levando em consideração os anúncios da Google, porém está alinhada com a nova estratégia de desenvolvimento da empresa. Com isso, o Android 16 chega meses antes da antiga tradicional janela de anúncios, que normalmente era entre setembro e outubro.

Confira o anúncio:

“Está quase na hora do lançamento final do Android 16! Vemos vocês amanhã!”, escreveu o perfil Android Developers (@AndroidDev).

It's almost time for the Android 16 final release! See you back here tomorrow. 😉 pic.twitter.com/oChA0pxeFa — Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2025

O sistema estava em teste desde janeiro de 2025.

Primeiras novidades

Os principais recursos que compõem o pacote de atualização são:

Live Updates: novo modelo de notificações dinâmicas, que exibem informações em tempo real direto na tela;

Monitoramento de saúde da bateria com mais detalhes;

Proteção Avançada, novo conjunto de medidas de segurança e privacidade;

Suporte expandido para codecs de vídeo;

Melhorias gerais de desempenho e usabilidade.

Novo visual chega mais tarde

O visual “Material 3 Expressive” não está incluído na versão inicial, por ser uma das últimas modificações feitas durante os testes do Android 16, ele precisa passar por um período mais longo de testes.

É esperado que o novo visual chege na primeira grande atualização do sistema Android 16 QPR1 (sigla para Quarterly Platform Release), prevista para os próximos meses.