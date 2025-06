Rede de fast food oferece lanche de graça para quem já foi corno

Para participar, o “corno” precisa comprar um combo BK - Foto: Divulgação

Começa nesta terça-feira, 10, a campanha do Dia dos Namorados do Burger King: “Corno Drive-Thru”. A promoção oferece um lanche de graça para quem já foi traído. Para participar, o “corno” precisa comprar um combo BK e levar um amigo como testemunha para comprovar a traição, entre os dias 10 e 12 de junho.

A ação, que acontece exclusivamente no drive-thru, é limitada a 1 resgate por CPF e a um cliente beneficiado por carro, por vez, na fila. Segundo o anúncio, “se houver mais de 1 corno(a) no carro, é só entrar de novo na fila”.

“Não precisa me agradecer, agradeça à amiga do trabalho do seu ex, ao parceiro de treino da sua namorada e aquele cara que manda foguinho para qualquer Stories…Essa promoção é real, não é coisa da sua cabeça”, afirma um trecho do vídeo da campanha promocional.

Veja a lista dos combos participantes:

Whopper, Whopper Vegetariano, Rodeio Duplo, Stacker Duplo Bacon, Big King, Cheeseburger Duplo, Cheddar Duplo, Chicken Crispy, Chicken Duplo, Chicken Duplo Bacon, Chicken Barbecue Duplo Bacon, Chicken Duplo Furioso e BK Costela.

Família Whopper Premium: Whopper Duplo, Whopper Barbecue Bacon, Whopper Furioso e Whopper Rodeio.

Família Mega Stacker: Mega Stacker 2.0, Mega Stacker 3.0, Mega Stacker Cheddar 2.0, Mega Stacker Cheddar 3.0, Mega Stacker Rodeio 2.0 e Mega Stacker Rodeio 3.0.