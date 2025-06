Os perigos do GNV: incidente no Rio de Janeiro acende alerta

Vídeo mostra momento da explosão em posto GNV na Lapa; motorista morreu após acidente - Foto: Reprodução

Um incidente que envolveu a morte de um motorista e um frentista em uma explosão de um carro em um posto de combustível, no último sábado, 7, no bairro da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, acendeu alerta sobre os perigos do gás natural veicular (GNV). O tipo de combustível é uma aposta de muitos motoristas para economizar (veja vídeo da explosão abaixo).

O forte vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que Guaraci Ferreira R. Costa, 64 anos, fecha o porta mala do veículo que estava ao lado do cilindro de gás natural veicular (GNV). O frentista retirava a mangueira de abastecimento, quando aconteceu a explosão. Os dois morreram.

Os riscos e cuidados para os usuários do GNV foram apontados , em entrevista ao Portal A TARDE, por Otávio Chase, Membro Senior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), uma das maiores organizações profissionais técnicas do mundo, com 520 mil membros no mundo e 5 mil no Brasil.

O GNV é seguro?

Otávio Chase foi enfático ao afirmar que “o GNV é um dos combustíveis mais seguros". No entanto, fez alertas quanto ao uso. "É necessário seguir as normas técnicas da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”.

Entre as normas estão a instalação feita de forma adequada, seguindo as regras básicas de segurança para organizar o kit de gás, além da manutenção. O especialista aponta que “quando instalado da maneira correta, o GNV é tão seguro quanto a gasolina e o diesel”.

Otávio Chase, Membro Senior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) | Foto: Reprodução

Causas da explosão

De acordo com o especialista, a maioria dos casos de explosão estão ligados a falta de revisão do carro que pode estar com peças enferrujadas, por exemplo. “Os donos de carros que fazem uso do GNV devem ter um controle rigoroso da qualidade do veículo”. Além disso, a instalação do gás GNV deve ser realizada em oficinas e autorizadas que tenham a certificação do Inmetro e da ANP.

Além da instalação em local não autorizado, outra prática que também traz riscos é a manipulação indevida dos componentes do kit por empresas ou pessoas não capacitadas ou não autorizadas a fazer o serviço, que pode gerar o vazamento de gás, que em contato com o ar gera explosão.

Já o Inmetro alerta ainda que a pressurização do gás acima dos limites regulamentados pela ANP também é um fator de risco. Além do mais, nos casos de uso impróprio de cilindros como botijão de GLP (gás de cozinha), ou de cilindros recondicionados fora das especificações, o armazenamento do GNV também pode causar incidentes.

Cuidados para abastecer

O necessário para abastecer o carro com GNV de forma segura:

Revisar o carro de 6 em 6 meses;

Abastecer em postos autorizados pelo Inmetro e ANP;

Fazer a instalação dos equipamentos para o usa do GNV em autorizadas;

Desligar o carro antes de abastecer

No ato de abastecer em posto de GNV, o usuário deve evitar as seguintes ações:

Fumar;

Permanecer dentro do veículo;

Ficar próximo do ponto de abastecimento;

Utilizar telefone celular e outros aparelhos elétricos.

Veja o vídeo da explosão