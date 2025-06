Vídeo: Explosão de carro mata idoso e deixa frentista ferido

Idoso e frentista aparecem próximo ao veículo - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um idoso, de 64 anos, morreu e um frentista ficou ferido, na madrugada deste sábado, 7, durante uma grande explosão em um posto de combustível, no bairro da Lapa, no Centro do Rio de Janeiro. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento exato do acidente.

No registro, seu Guaraci Ferreira R. Costa aparece fechando a mala do veículo, local onde fica o cilindro de gás natural veicular (GNV), e o frentista seguindo para retirar a mangueira de abastecimento, quando, de repente, acontece a explosão.

O idoso ainda chegou a receber atendimento das equipes de socorro, mas não resistiu. O frentista foi identificado como Paulo B. dos Santos, 61. Ele segue internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar. As informações são do O Globo.

Posto ficou bastante destruído | Foto: Reprodução Redes Sociais

A explosão foi tão forte que o veículo foi jogado a alguns metros à frente e parte do teto do estabelecimento caiu. A tragédia poderia ter sido ainda maior, já que, na hora do incidente, além das vítimas, um motociclista, que abastecia na bomba do lado, e outro frentista, estavam no local. Segundos antes, outro automóvel passou bem perto do veículo que explodiu.

Antes de atingido, Paulo conversava com um colega de trabalho, salvo por estar atrás da bomba. Ainda não há informações sobre as causas da explosão. Ao O GLOBO, a Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. O caso é investigado pela 5ª DP (Mem de Sá) para apurar as circunstâncias dos fatos.

Confira o vídeo:

O Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios (Sindirepa) lamentou o caso por meio de uma nota.

"O Sindirepa lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido com um veículo abastecido a GNV, que resultou em vítimas fatais e feridos na cidade do Rio de Janeiro. Manifestamos nossa solidariedade às famílias das vítimas, reafirmando nosso compromisso com a segurança e a legalidade no setor automotivo."

"É importante destacar que esse episódio, embora grave, não representa a realidade do GNV no Brasil. O Gás Natural Veicular é uma fonte de energia segura, sustentável e responsável por sustentar milhões de famílias em todo o país. Quando instalado e utilizado dentro das normas técnicas e legais, o GNV oferece total confiabilidade".