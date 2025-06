Major da PM mata filho e ex-cunhado por não aceitar fim de casamento

Major não aceita fim de relacionamento - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um major reformado da Polícia Militar de Alagoas invadiu a casa da ex-mulher, fez cinco pessoas reféns e matou duas delas. O homem identificado como Pedro Silva, 58 anos, chegou à residência da ex-companheira, no bairro do Prado, em Maceió, na tarde deste sábado, 7, e, após manter a família em cárcere privado, matou o próprio filho, uma criança, de 10 anos, e o ex-cunhado, o sargento da PM Altamir Galvão de Lima.

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) cercaram a residência e tentaram negociar a libertação das demais vítimas. No entanto, o major resistiu à prisão e investindo contra os policiais. Ele foi atingido por tiros e também morreu. A informação é do Rádio Sampaio.

Vizinhos acompanharam o trabalho da polícia | Foto: Reprodução Redes Sociais

Entre os reféns liberados, estão a ex-mulher, a ex-sogra e outro filho do casal, uma criança de três anos. O estado de saúde da mulher, Valquíria Pereira do Senna Silva, ainda não foi oficialmente divulgado.

O caso acontece menos de um mês depois de o homem ter sido preso, em Maceió, após agredir a então mulher. Ele foi detido no dia 10, por agressão e por ameaçar familiares em Palmeira dos Índios. O PM foi detido com base na Lei Maria da Penha, mas foi liberado.

Na ocasião, o major foi denunciado por um dos filhos do casal. Ele contou à polícia que que a mãe sofria há cerca de 20 anos com agressões físicas, psicológicas e ameaças com arma de fogo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, e a área onde ocorreu o crime permanece isolada para os trabalhos da perícia.