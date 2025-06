Datena diz ter saído do SBT para não expor desafetos

Após cinco meses de SBT, Datena vai ter programa na Rede TV - Foto: Reprodução Redes Sociais

Em entrevista ao programa Sensacional, na segunda-feira, 2, o apresentador José Luiz Datena falou sobre sua saída do SBT e a ida para a RedeTV!. Durante a conversa, ele revelou ter desafetos na emissora de Silvio Santos, e decidiu por pedir demissão para não precisar expor a situação.

“Eu devia ao Silvio trabalhar no SBT e a minha intenção era encerrar a minha carreira lá, mas tinha muita gente que pensava diferente. Como eu não queria brigar com ninguém e nem dizer para a Daniela (Beyruti) quem eram as pessoas que não queriam que eu ficasse lá, pedi demissão”, explicou ele.

A estreia dele na Rede TV está marcada para a próxima segunda-feira, 9, no comando do programa Brasil do Povo. Ainda na entrevista, Datena fez elogios à Daniela Beiruty, que assumiu a presidência do SBT depois da morte do pai, Silvio Santos. “Daniela mandou flores para mim, mandou recados maravilhosos dizendo que as portas estão abertas para mim. Não sei se para sair, mas tenho a impressão que para entrar também”, brincou o ex-apresentador do Tá Na Hora.

Sobre a ida para a RedeTV!, Datena falou com gratidão o espaço aberto e revelou ser amigo do presidente da casa, Amilcare Dallevo Jr. “Devia isso a ele”. “É uma relação de extrema amizade. Fizemos um contrato que muita disse ser uma ‘proposta irrecusável’, não é isso. É um dinheiro profundamente honesto, vinte, trinta vezes menos do que eu ganhava nos outros lugares que trabalhei, é menos do que eu ganhava no SBT agora”, revelou o apresentador, afirmando que aceitou a proposta em função da “dívida” que tinha com Amilcare.

Nos últimos meses, a vida de José Luiz Datena esteve bastante movimentada. Em 2024, ele foi candidato a prefeito de São Paulo, mas perdeu o pleito, assinou contrato com o SBT, mais saiu da emissora cinco meses depois. Agora é a nova aposta da RedeTV!, onde já trabalhou em 2002.

"Se foi minha última troca de televisão, não sei. O futuro a Deus pertence. Eu pretendo não trocar de televisão, a não ser pela aposentadoria. Espero que assim seja", afirmou ele.