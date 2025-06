Anvisa proíbe venda e consumo de mais três marcas de azeite

Marcas de azeite são proibidas - Foto: Reprodução | Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta sexta-feira, 6, a venda de mais três marcas de azeites. De acordo com a agência reguladora, com a proibição, as marcas não podem ser vendidas, distribuídas, fabricadas, importadas ou divulgadas.

Os produtos apreendidos tinham CNPJ encerrado, inexistente ou com falhas cadastrais, tiveram resultados insatisfatórios em laudos de laboratórios e origem desconhecida ou ignorada.

"Os consumidores não devem utilizar esses produtos. Como se trata de alimentos com origem desconhecida, não é possível ter nenhuma garantia da qualidade e da própria composição dos produtos", diz nota da Anvisa.

Marcas pribidas:

Azeite de oliva da marca SERRANO, que traga em sua rotulagem como importadora a empresa INTRALOGÍSTICA DISTRIBUIDORA CONCEPT LTDA. - CNPJ: 72.726.474/0002-07.

Azeite de oliva extravirgem da marca MÁLAGA, que traga em sua rotulagem como importadora a empresa CUNHA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ: 34.365.877/0001-06.

Azeite da oliva extravirgem da marca CAMPO OURIQUE, que traga em sua rotulagem como importadora a empresa JJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMITADA - CNPJ: 37.815.395/0001-90.

Oito marcas desclassificadas

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, nesta sexta-feira, 6, um alerta para o risco que a ingestão de oito marcas de azeite de oliva já desclassificadas por fraude representa para a saúde dos consumidores. São elas: