Fim do Pix? Empresa lança concorrente da modalidade no Brasil

Pix é um dos métodos mais utilizados no Brasil - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Pix pode estar com os dias contados? Nesta quinta-feira, 5, a Visa surpreendeu o mercado ao lançar oficialmente no Brasil a Visa Conecta, uma nova plataforma de pagamentos digitais que promete ser uma concorrente de peso para o sistema criado pelo Banco Central.

A proposta da novidade é trazer ainda mais agilidade e simplicidade às transações online, especialmente no e-commerce, dispensando etapas tradicionais do Pix, como a leitura de QR Codes e o uso do aplicativo bancário.

“A Visa não é mais uma empresa de cartões, mas de tecnologia e de movimentação financeira”, afirmou Leonardo Enrique Silva, diretor executivo da Visa Conecta, em entrevista à Forbes.

Como funciona a Visa Conecta?

Segundo a Forbes, a Visa Conecta permite que o usuário escolha o Pix como forma de pagamento em sites de compras e seja imediatamente direcionado a uma página que mostra os bancos em que ele possui conta.

Após escolher a instituição financeira de preferência, o cliente faz uma autenticação biométrica e finaliza a compra, sem precisar abrir o app do banco, copiar código ou escanear QR Code.

A tecnologia busca eliminar barreiras que ainda existem no pagamento via Pix em sites, especialmente no uso por dispositivos móveis. A ideia é tornar a experiência mais fluida e integrada.

Pagamentos por aproximação

E a Visa vai além do mundo virtual: a Visa Conecta também estará disponível em lojas físicas, por meio da tecnologia NFC (pagamento por aproximação).

A previsão é que um projeto piloto comece a operar com alguns parceiros a partir de setembro deste ano, expandindo ainda mais o uso da nova modalidade no varejo nacional.

“Nosso diferencial está na confiança que o consumidor já tem na marca e na segurança das nossas soluções”, disse Leonardo Enrique Silva.