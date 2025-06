Novo Pix automático começa a valer esse mês; entenda como usar

Pix é um dos métodos mais utilizados - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Banco Central do Brasil confirmou que o Pix Automático estará disponível para os brasileiros a partir do dia 16 de junho de 2025. A nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos via Pix promete facilitar a vida de consumidores e empresas ao permitir pagamentos recorrentes de forma automática, segura e sem burocracia.

O lançamento oficial do recurso será feito no dia 4 de junho, durante um evento em São Paulo, com presença do presidente do BC, Gabriel Galípolo.

O que é o Pix Automático?

O Pix Automático foi criado para substituir o débito automático tradicional, ampliando o acesso de empresas de todos os portes ao recebimento de pagamentos periódicos. A ferramenta poderá ser usada para quitar mensalidades escolares, planos de saúde, contas de energia, água, internet, TV por assinatura, entre outros.

A grande vantagem é a desburocratização: não será necessário estabelecer convênios entre empresas e bancos, como ocorre hoje com o débito automático comum.

Diferença entre Pix Automático e Pix Recorrente

Embora semelhantes, o Pix Automático não é o mesmo que o Pix Recorrente.

Pix Recorrente: o usuário programa os valores e datas, com agendamento manual.

Pix Automático: a empresa envia um pedido de autorização e, uma vez aceito, os débitos são feitos automaticamente, sem necessidade de nova confirmação a cada cobrança.

O modelo se assemelha ao débito automático bancário, mas é mais acessível, inclusive para micro e pequenas empresas.

Como funciona o Pix Automático?

Para o cliente:

Receberá um pedido de autorização de débito via aplicativo.

Ao aceitar, os valores serão cobrados automaticamente nas datas combinadas.

É possível editar ou cancelar a autorização a qualquer momento, com total liberdade.

Para empresas:

Podem enviar solicitações de adesão a seus clientes.

Após a autorização, os valores serão recebidos automaticamente, o que reduz o risco de inadimplência.

O recurso melhora a gestão do fluxo de caixa e traz mais previsibilidade financeira.

Para bancos e instituições de pagamento:

Aderir à funcionalidade será obrigatório.

Os testes operacionais já estão em andamento desde fevereiro e terminam no dia 6 de junho.

O sistema contará com os mesmos níveis de segurança do Pix tradicional, como criptografia, autenticação e rastreabilidade.

Haverá custos para usar o Pix Automático?