8 marcas de azeite são excluídas dos supermercados após ordem da Anvisa

Marcas de azeite são proibidas - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta nesta sexta-feira, 6, sobre o risco à saúde representado por oito marcas de azeite de oliva comercializadas no Brasil.

Os produtos foram desclassificados por fraude após análises constatarem a presença de outros óleos vegetais misturados ao azeite.

A determinação, feita em conjunto com a Anvisa, exige o recolhimento imediato dos lotes irregulares dos supermercados e pontos de venda.

De acordo com o Mapa, os itens não atendem às normas da Instrução Normativa nº 01/2012, que define os padrões de identidade e qualidade do azeite de oliva no país.

“As análises confirmaram que os produtos não atendem aos requisitos estabelecidos para o azeite de oliva”, destacou a nota oficial do ministério.

Produtos impróprios para o consumo

A descoberta foi feita por técnicos do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, que identificaram a mistura fraudulenta de outros óleos vegetais nos produtos. Como consequência, os azeites foram considerados impróprios para o consumo humano.

A pasta também alertou que a comercialização dos lotes proibidos configura infração grave. Estabelecimentos que mantiverem os produtos à venda poderão ser penalizados legalmente.

O que fazer se você comprou algum dos azeites?

O consumidor que tiver adquirido um dos produtos desclassificados não deve utilizá-lo e pode exigir a substituição no local da compra, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, denúncias sobre a venda dos azeites proibidos podem ser feitas por meio do canal oficial Fala.BR, informando o nome e o endereço do local.

Marcas de azeite desclassificadas: