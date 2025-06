Capital dos ateus? Esta é a cidade com mais pessoas sem religião no Brasil

Chuí está localizada no Rio Grande do Sul - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Localizada no extremo sul do país, a cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul, se destacou mais uma vez como o município com a maior proporção de pessoas sem religião no Brasil.

Segundo dados da amostra do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, 6, 37,8% dos habitantes com 10 anos ou mais se declararam sem religião.

A posição já havia sido registrada no Censo de 2010, confirmando uma tendência que se mantém há pelo menos uma década.

Apesar da fama que a expressão “do Oiapoque ao Chuí” carrega, o município vai além de seu simbolismo geográfico e se consolida como um dos retratos mais diversos e internacionalizados do país.

A localização da cidade do Brasil

O Chuí é uma cidade única: colada à sua "irmã gêmea" uruguaia, Chuy, funciona quase como uma fronteira aberta.

O que separa os dois municípios é apenas uma longa avenida, e o cotidiano dos moradores mistura culturas, línguas e moedas. Essa convivência internacional ajuda a moldar a identidade local e pode explicar a alta proporção de moradores sem vínculo religioso formal.

A cidade tem cerca de 6.800 habitantes e, segundo o Censo de 2010, aproximadamente 40% nasceram fora do Brasil, o maior índice entre os municípios brasileiros.

Entre os grupos mais expressivos estão uruguaios e árabes palestinos, estes últimos vindos especialmente após a Nakba, o êxodo forçado de palestinos durante a criação do Estado de Israel, em 1948.

Ausência de religião

Embora o termo "sem religião" nem sempre signifique ateísmo, o dado chama atenção por representar um afastamento crescente das instituições religiosas tradicionais.

De acordo com o IBGE, a categoria engloba desde pessoas ateias e agnósticas até aquelas que acreditam em algo, mas não seguem uma religião organizada.