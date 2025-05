Datena abandona o SBT antes de novos projetos e clima pesa nos bastidores

É oficial! Datena bate o martelo e deixa o SBT - Foto: Reprodução / UOL

O apresentador José Luiz Datena entregou oficialmente seu pedido de rescisão contratual ao SBT. A decisão veio após ele ser comunicado sobre mudanças na grade de programação da emissora. Embora novos projetos estivessem sendo preparados para serem apresentados a ele na próxima semana, Datena preferiu se antecipar. Em nota, o SBT afirmou ter “enorme respeito” pelo jornalista e desejou sucesso em suas futuras jornadas.

O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas SBT

Despedida ao vivo e clima tenso no estúdio



Na sexta-feira, 2, Datena surpreendeu os colegas de trabalho ao fazer um discurso emocionado ao vivo durante o Tá na Hora. A fala inesperada teve tom de despedida e reforçou os rumores de sua saída do canal. Ao conversar com os apresentadores do Fofocalizando, o jornalista agradeceu à família Abravanel, relembrou momentos com Silvio Santos e encerrou dizendo: “Até quando Deus quiser”.

A declaração pegou a equipe de surpresa. Gabi Cabrini tentou aliviar a tensão brincando: “Até segunda, Datena”. Mas ele respondeu com mistério: “É Deus quem manda”, o que aumentou as especulações de que esteja a caminho da RedeTV!.