Datena fora do SBT? Apresentador toma atitude ao vivo e assusta colegas

Datena se despede ao vivo no SBT - Foto: Reprodução | SBT

Um climão tomou conta dos bastidores do Tá na Hora nesta sexta-feira, 2, quando José Luiz Datena surpreendeu a todos com um discurso emocionado que soou como uma despedida ao vivo do SBT.

O apresentador pegou os colegas de surpresa e reforçou os rumores de que ele estaria de saída da emissora. Há rumores, inclusive, de que ele está rumo à RedeTV!.

Durante o tradicional bate-papo com os apresentadores do Fofocalizando, Cariúcha, Gabriel Cartolano e Gabi Cabrini, Datena fez agradecimentos à família Abravanel, relembrou momentos marcantes ao lado de Silvio Santos e encerrou com uma frase que acendeu o alerta entre os telespectadores: “Até quando Deus quiser".

A declaração teve tom de despedida, e os colegas reagiram tentando manter o clima leve. Gabi Cabrini chegou a brincar: “Até segunda, Datena”, ao que o apresentador respondeu, reforçando o mistério: “É Deus quem manda".

Em meio às especulações, o SBT se manifestou à CNN e negou que Datena tenha deixado oficialmente o quadro de funcionários. No entanto, a emissora não comentou o motivo do discurso do jornalista nem confirmou se ele continuará no comando da atração na próxima semana.

Substituto já estaria definido no SBT

Mais cedo, o site TV Pop informou que o SBT já teria escolhido o substituto de Datena no comando do Tá na Hora: o jornalista Felipe Macedo, conhecido como Macedão da Chinelada.

Ele chegou a apresentar a versão regional do programa no Paraná durante a fase inicial da atração, ao lado de Marcão do Povo e Márcia Dantas.

Ainda de acordo com o portal, Macedão já estaria se despedindo dos colegas da TV Cidade, afiliada do SBT em Londrina.