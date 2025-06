Detento tenta fugir de presídio vestido de mulher

De vestido e peruca longa, homem tenta fugir de penitenciária - Foto: Reprodução

Uma tentativa de fuga inusitada chamou a atenção dos agentes penitenciários da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) do Maranhão, na tarde deste sábado, 7. Um dos internos, que não teve o nome revelado, tentou deixar a Penitenciária Regional de São Luís vestido de mulher, durante o encerramento do horário de visitas.

De acordo com informações da Seap, uma visitante entrou na unidade prisional usando peruca e roupas sobrepostas que depois foram entregues ao detento. Após se disfarçar, o homem tentou sair da penitenciária.

A tentativa de fuga foi frustrada logo depois que agentes de segurança identificarem a ‘falsa mulher’. Eles tomaram as medidas cabíveis e encaminharam a visitante e o custodiado para uma delegacia do município.

“A tentativa foi prontamente identificada pelos agentes de segurança, que tomaram as medidas cabíveis. Tanto a visitante quanto o interno foram autuados e estão sendo conduzidos à delegacia, conforme os protocolos e procedimentos de segurança vigentes”, disse a Seap, por meio de nota.

Outros casos

Este caso registrado no Maranhão não foi o único registrado em unidades penitenciárias do país. Outras fugas com homens vestidos de mulher foram descobertas no Ceará e no Rio de Janeiro.

Integrantes de facção criminosa do Ceará também usaram a mesma estratégia para burlar a segurança | Foto: Reprodução

Em agosto de 2004, dois integrantes de uma facção criminosa tentaram fugir de um presídio na cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. No disfarce, eles usaram perucas e até seios postiços.

À época, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou que Francisco Átila da Silva e Carlos Antônio da Silva Oliveira foram interceptados pela polícia penal ao tentar deixar o presídio.

Clauvino tentou se passar pela filha para fugir | Foto: Reprodução

Já em agosto de 2019, a tentativa de fuga foi descoberta em um presídio do Rio de Janeiro. Na ocasião, Clauvino da Silva, 42 anos, tentou fugir do presídio Gabriel Ferreira Castilho, Bangu 3, se passando pela filha. Ele usava uma máscara de látex, peruca e roupas femininas.

após a tentativa, ele foi transferido para presídio Laércio da Costa Pelegrino, Bangu 1, onde ainda no mês de agosto, foi encontrado morto. Na época, a suspeita foi de suicídio. Clauvino possuía condenação de quase 100 anos de prisão.



Mulher que levou roupas para detento tentar fugir também ficou presa | Foto: Reprodução

No Natal de 2016, foi a vez de o paraense Márcio da Costa usar os mesmos artifícios para tentar fugir da Justiça. Custodiado na Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, no Ceará, ele também se vestiu de mulher para tentar deixar o cárcere. Além de vestir roupas femininas, o homem também estava com peruca e carregava uma bolsa. O caso aconteceu no horário de visita. Apesar do disfarce, o interno foi reconhecido pelos agentes penitenciários.