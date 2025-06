CNJ decide: publicidade legal tem que ser veiculada em jornal

Jornais, impressos ou online, são os meios legítimos para veiculação de publicidade oficial, segundo o CNJ - Foto: Reprodução | ANJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu e a divulgação de atos extrajudiciais deve ser, obrigatoriamente, realizada através de publicações jornalísticas, ou seja, de jornais. A decisão atende reclamação apresentada por 3 entidades representativas do setor.

A Associação Nacional de Jornais (ANJ), a Associação Brasileira das Agências e Veículos Especializados em Publicidade Legal (Abralegal) e a Associação dos Jornais do Interior do Brasil (Adjori) recorreram ao CNJ para que o órgão colegiado refoconhecesse a legitimidade das publicações jornalísticas como veículos oficiais de publicidade legal.

O efeito prático do deferimento da reclamação (Pedido de Providências nº 0007505-66.2023.2.00.0000) é tornar nulos os provimentos estaduais que restringiam a divulgação de atos extrajudiciais exclusivamente a plataformas administradas por entidades cartoriais.

Tal prática limitava a liberdade de escolha dos cidadãos e comprometia o acesso a meios de comunicação jornalísticos legítimos e amplamente reconhecidos.

'A decisão do CNJ foi clara ao afirmar que não pode haver imposição obrigatória de uso de portais específicos, garantindo, assim, o direito de escolha dos interessados e promovendo a concorrência justa entre os prestadores desse tipo de serviço', diz nota assinada pelas três entidades e distribuída na quarta-feira, 4.

Para as associações, a manutenção dos jornais – em formato impresso e/ou digital – como meio adequado, confiável e tradicional para a veiculação da publicidade legal representa um avanço institucional que mantém a circulação e compromisso com a transparência e o interesse público, pelo simples fato de serem produzidos por empresas jornalísticas reconhecidas por sua credibilidade.

'Ao preservar essa prática, fortalecemos os princípios da transparência, do acesso à informação e da segurança jurídica – pilares essenciais para a convivência democrática em nossa sociedade', assinala o comunicado.

“A publicação em jornais impressos e digitais aumenta em muito a publicidade desses atos, já que o alcance dos jornais em suas variadas plataformas é incomparavelmente maior do que nos sites até então publicados”, avalia Júlio César Vinha, diretor de Relações Institucionais da ANJ.

Leia abaixo a nota das entidades:

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Êxito no CNJ reforça a legitimidade dos jornais como veículos oficiais de publicidade legal

Atenciosamente,

ANJ – Associação Nacional de Jornais

Abralegal – Associação Brasileira das Agências e Veículos Especializados em Publicidade Legal

Adjori – Associação dos Jornais do Interior do Brasil