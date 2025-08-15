Chuva e tempo nublado marcam o fim de semana em Salvador

Previsão para Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Aqueles que planejam aproveitar o fim de semana na praia devem repensar os planos. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão para este sábado e domingo indica dias marcados por pancadas de chuva e céu nublado na capital baiana.

Nesta sexta-feira, 15, há um aumento da instabilidade, com ventos moderados de até 22 km/h. As temperaturas variam entre 21°C e 30°C.

Confira a previsão para o fim de semana:

No sábado, 16, há maior possibilidade de chuva, com 90% de probabilidade de precipitação e ventos fortes de até 22 km/h. Temperaturas variam entre 20°C e 29°C.

O domingo, 17, não será muito diferente, com céu nublado com pancadas de chuva e 70% de chance de precipitação. Ventos fortes de até 20 km/h. As temperaturas variam entre 20°C e 29°C.