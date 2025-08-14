VLT de Salvador avança com restauração de ponte na Av. Suburbana

Ponte São João - Foto: Amanda Ercília/GOVBA

A Ponte São João que liga os bairros do Lobato e Plataforma, no Subúrbio de Salvador, está passando por um processo de elevação e restauração da sua estrutura, para o avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

A ponte já passou por reformas ao longo das décadas. Agora, para a passagem do VLT, o projeto prevê a correção de desgastes e o reforço da fundação, já que, com a proximidade do mar, os pontos de oxidação avançaram substancialmente.

A intervenção, conhecida como "macaqueamento", está sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador e, consiste em elevar, temporariamente, a ponte para reforços estruturais, garantindo segurança e durabilidade para o novo sistema de transporte.

O processo é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e executada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

"A parte de concreto já foi recuperada e agora estamos dando start à etapa da recuperação da ponte metálica, com a substituição dos aparelhos de apoio, dispositivos nos quais a ponte se apoia na estrutura de concreto", explicou o engenheiro de produção, Danilo Carvalho.

Processo de elevação

Com 468 metros de extensão e 9,52 metros de largura, a ponte possui uma superestrutura metálica formada por 15 treliças do tipo Warren, cada uma pesando cerca de 110 toneladas.

Ponte São João | Foto: Amanda Ercília/GOVBA

Para o serviço de elevação estão sendo utilizados quatro macacos hidráulicos de 60 toneladas, bombas hidráulicas, calços metálicos e instrumentos de medição para monitorar milimetricamente os deslocamentos.

A elevação é feita de forma gradual, em ciclos de 1 a 2 milímetros, até atingir cerca de 10 a 15 centímetros, possibilitando a troca dos apoios metálicos e a realização de ajustes estruturais.

A expectativa é que essa fase de elevação e reforço da Ponte São João seja concluída em meados de 2026, permitindo a continuidade do cronograma do VLT, que promete modernizar a mobilidade e integrar o Subúrbio Ferroviário ao restante da cidade.

Avanço do VLT

As obras do VLT estão divididas em três trechos. No primeiro, que liga a Ilha de São João à Calçada, já foi concluída a concretagem dos trilhos, além de serviços de terraplanagem, drenagem e testes elétricos.

O Trecho 2, entre Paripe e Águas Claras, concentra trabalhos na duplicação da Estrada do Derba e na fundação do viaduto de Águas Claras. Já o Trecho 3, de Águas Claras até Piatã, vai integrar o sistema ao metrô no Bairro da Paz.

O projeto do VLT prevê, ainda, obras complementares, como a duplicação de 7,5 quilômetros da BA-528, a implantação de uma via alimentadora no Parque São Bartolomeu e a requalificação do prédio histórico da antiga Fábrica São Braz, que será transformado em centro de atividades culturais e comerciais.