SALVADOR

Hospital Veterinário faz agendamento de castração gratuita de pets

Ação acontece na quinta-feira (14) e sexta (15) das 9h às 16h

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

14/08/2025 - 7:38 h
Hospital Veterinário também tem posto de vacina antirrábica
Hospital Veterinário também tem posto de vacina antirrábica

Quem desejar levar o seu cão ou gato para castração poderá aproveitar um mutirão de agendamento feito pelo Hospital Municipal Veterinário (HPVET), localizado no bairro de Canabrava, em Salvador. A ação gratuita vai acontecer na quinta-feira (14) e sexta (15).

O mutirão acontece das 9h às 16h e visa facilitar o acesso ao procedimento e será realizado em parceria com clínicas conveniadas. As cirurgias vão ser feitas em clínicas localizadas em bairros como Brotas, Stella Mares, Graça e Bonfim. A castração acontecerá neste mês de agosto, respeitando a ordem de agendamento.

Benefícios

Além de controlar a reprodução desordenada e evitar o abandono de filhotes, a castração traz inúmeros benefícios à saúde dos animais.

Em fêmeas, reduz drasticamente o risco de câncer de mama e elimina a possibilidade de doenças uterinas;

Já nos machos, diminui as chances de câncer de próstata e elimina o risco de tumores testiculares.

Confira os horários de funcionamento:

Animais internados: 24h;

Atendimento eletivo: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábado de 8h às 12h, para consultas de retorno.

O local também tem posto de vacina antirrábica e disponibiliza tele consulta entre um médico veterinário e o tutor.

Tags:

cães castração gatos mutirão Salvador

