Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta segunda-feira

As escunas de turismo também não operam nesta segunda - Foto: Astramab / Divulgação

A Travessia Salvador-Mar Grande continua sem operar nesta segunda-feira, 18, devido ao mau tempo. Segundo a Capitania dos Portos da Bahia, ventos fortes e mar agitado continuam inviabilizando o tráfego das embarcações. O serviço está paralisado desde as 6h40 deste domingo, 17, e ainda não há previsão para a retomada das operações.

As escunas de turismo, responsáveis pelo tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos , também não operam nesta segunda-feira, devido às mesmas condições.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

A Travessia Salvador–Morro de São Paulo continua operando, porém de forma adaptada, com conexão em Itaparica. Os passageiros partem do Terminal Náutico, em Salvador, em catamarãs com destino a Itaparica, onde embarcam em ônibus até a Ponta do Curral, em Valença. O trecho final até o Morro de São Paulo é feito em lanchas.

Os horários de saída de Salvador são às 9h e 10h30. Já as partidas do Morro ocorrem às 11h30 e 14h. A viagem com conexão tem duração média de 3h20, aproximadamente uma hora a mais em relação ao trajeto direto.