Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta segunda-feira

As escunas de turismo também não operam nesta segunda - Foto: Astramab / Divulgação

A Travessia Salvador-Mar Grande continua sem operar nesta segunda-feira, 7, devido ao mau tempo. Segundo a Capitania dos Portos da Bahia, ventos fortes e mar agitado continuam inviabilizando o tráfego das embarcações. O serviço está paralisado desde as 7h30 do último sábado, 5 e, até o momento, não há previsão para a retomada das operações.

As escunas de turismo, responsáveis pelo tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos , também não operam nesta segunda-feira, devido às mesmas condições.



Travessia Salvador–Morro de São Paulo

Já a Travessia Salvador–Morro de São Paulo continua operando, porém com conexão em Itaparica, por meio do sistema semi-terrestre. Os passageiros saem do Terminal Náutico, em Salvador, e seguem de lancha até a Ilha de Itaparica. De lá, embarcam em ônibus fornecidos pelos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e realizam o último trecho em lancha rápida até o Morro de São Paulo.

Os horários de saída de Salvador são às 9h e 10h30, enquanto as partidas do Morro ocorrem às 11h30 e 14h. A duração média da viagem com conexão é de 3 horas e 20 minutos, cerca de uma hora a mais em relação ao trajeto direto realizado por catamarãs.