UFBA lança canal no WhatsApp para agilizar contato com estudantes

UFBA - Foto: Divulgação

Com objetivo de tornar a comunicação mais ágil, acessível e direta com a comunidade universitária, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) acaba de lançar o canal oficial da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) no WhatsApp. A iniciativa busca fortalecer o vínculo com os estudantes e garantir que informações importantes cheguem com mais eficiência ao público-alvo.

Através do canal, os inscritos receberão comunicados oficiais, editais e prazos, avisos sobre auxílios e bolsas, informes dos Restaurantes Universitários (RU’s), plantões de atendimento, eventos e demais ações promovidas pela pró-reitoria.

“Queremos diminuir a distância entre a gestão e os estudantes, oferecendo um canal mais próximo, direto e acessível para que todos possam acompanhar as informações que impactam sua permanência na universidade”, afirma Sonildes Souza, coordenadora de Programas de Assistência ao Estudante.

Apesar da praticidade do novo canal, a PROAE reforça que dúvidas, atendimentos específicos ou solicitações devem continuar sendo direcionados aos canais tradicionais: o site proae.ufba.br, o e-mail [email protected] ou os postos de atendimento presencial.

A medida se insere no esforço contínuo da universidade para promover a inclusão, a permanência e o bem-estar estudantil, pilares da atuação da PROAE. Com políticas voltadas a ações afirmativas e assistência estudantil, a pró-reitoria é responsável pela administração de programas de auxílio, moradia, alimentação, creche, além do apoio a grupos minorizados, como estudantes indígenas, quilombolas, trans e com deficiência.

Apenas no primeiro dia de lançamento, na última quinta-feira (03), o número de seguidores do canal oficial da PROAE já passava de mil pessoas. Essa alta aderência de público mostra a importância da iniciativa para os discentes.

A criação do canal no WhatsApp representa mais um passo da UFBA na modernização da comunicação com seus estudantes, ampliando o alcance das ações institucionais e garantindo que todos tenham acesso às oportunidades e serviços oferecidos.

Sobre a PROAE

A PROAE é responsável por coordenar políticas de permanência e inclusão voltadas aos estudantes da UFBA, com ações em áreas como moradia, alimentação, saúde, creche, apoio a grupos afirmativos e concessão de auxílios e bolsas.