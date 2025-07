Vídeo: Jiboia é vista no Morro do Cristo em Salvador

Informações preliminares apontam que animal tem cerca de dois metros - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma cobra foi avistada na sexta-feira (4), no Morro do Cristo, no bairro da Barra, em Salvador. O animal foi filmado por pessoas presentes no local enquanto se rastejava por uma área de gramado. O vídeo foi publicado pelo portal Sabendo com Vini.

Segundo informações preliminares, a serpente trata-se de uma jiboia, de cerca de dois metros, que provavelmente saiu de uma área de vegetação próxima ao Morro do Cristo. O local é um dos pontos turísticos mais visitados da capital baiana.

O Portal A TARDE entrou em contato com o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar da Bahia (COPPA) para verificar se a corporação foi acionada sobre a presença da cobra no Morro do Cristo e se houve algum resgate do animal, e aguarda a resposta.

Confira o vídeo: