Mau tempo provoca suspensão da Travessia Salvador-Mar Grande

Ainda não há previsão para a retomada das operações - Foto: Astramab / Divulgação

A Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 6h40 da manhã desta domingo, 17, devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que os fortes ventos e o mar agitado tornaram a navegação perigosa.

De acordo com a Astramab, a Travessia foi suspensa por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia. Antes da suspensão, ainda foram realizados três horários: duas partidas do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, às 5h30 e 6h e uma saída de Salvador, às 6h30.

Os passeios turísticos de escuna pelas ilhas da Baía também foram cancelados.

Travessia Salvador–Morro de São Paulo

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo seguirá operando neste domingo com conexão em Itaparica, assim como ocorreu no sábado, 16. Nesse trajeto, os catamarãs partem do Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, e fazem uma parada em Itaparica. De lá, os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas com destino ao Morro de São Paulo.

Com a conexão, o tempo total da viagem aumenta de cerca de 2h20 para aproximadamente 3h20. As saídas de Salvador estão programadas para as 9h e 10h30. Os retornos partindo de Morro de São Paulo ocorrem às 11h30 e 14h.

A Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia) informa que se ocorrerem novas atualizações sobre as travessias serão comunicadas por meio de boletins oficiais.