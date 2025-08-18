Via bloqueada: familiares de jovem assassinado na Federação fecham a Vasco da Gama

Vasco da Gama é fechada por familiares de jovem assassinado no Alto da Bola - Foto: Divulgação / Google Street View

Moradores da comunidade do Alto da Bola protestaram no início da noite desta segunda-feira, 18, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. A manifestação bloqueou a pista no sentido Rio Vermelho, com a queima de pneus, pedaços de madeira e lixo.

O protesto foi motivado pelo assassinato de Erick Kaique Amaral Santos, de 21 anos, ocorrido no último sábado, 16. O jovem foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), após ser baleado, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo familiares, Erick teria saído da casa da avó para pegar uma quantia em dinheiro com a mãe, com o objetivo de ir a um show, quando foi atingido. Moradores relataram que o homicídio ocorreu durante um intenso tiroteio entre facções criminosas na comunidade, que durou cerca de 20 minutos.

O Corpo de Bombeiros atuou para controlar o incêndio nos materiais queimados, enquanto a Guarda Civil Municipal trabalhou para liberar o fluxo de veículos na importante via da cidade.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 41ª CIPM foram acionados no sábado para averiguar disparos de arma de fogo na Rua Padre Domingos de Brito, próxima à Avenida Vasco da Gama.

“Ao chegarem, os militares constataram o fato, sendo que uma pessoa foi atingida, socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar da região, onde não resistiu aos ferimentos. Rondas e buscas foram realizadas, mas ninguém foi preso. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil”, diz a nota.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga a morte de um homem, ainda sem identificação formal, vítima de disparos de arma de fogo no bairro da Federação.

Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e diligências seguem em andamento para esclarecer autoria e motivação do crime.