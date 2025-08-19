Mercado de produtos naturais é arrombado no bairro da Pituba

Mercado Nutrimaster - Foto: Reprodução/Google Maps

Um mercado de produtos naturais, localizado na Rua das Hortênsias, no bairro da Pituba, em Salvador, foi arrombado na madrugada desta terça-feira, 19. O suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, o crime foi cometido por um homem já conhecido da Polícia por praticar delitos semelhantes na região. Por volta das 4h, ele utilizou marretas e martelos para abrir brechas nas paredes e conseguiu acessar o Mercado Nutrimaster pelos fundos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes, no bairro dos Barris. Até o momento, não há informações sobre o que teria sido levado do local.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que uma guarnição da 35ªCIPM foi acionada para verificar uma ocorrência de invasão na Rua das Hortênsias. No local, um homem foi detido e conduzido à delegacia. Os materiais furtados foram recuperados.