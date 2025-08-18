Menu
VIOLÊNCIA ILHÉUS

Empresário é morto em ataque a tiros na zona rural de cidade baiana

Homem foi executado após emboscada; esposa e filho sobreviveram ao ataque

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 22:01 h
Empresário foi morto durante emboscada
Empresário foi morto durante emboscada -

A violência voltou a marcar a cidade de Ilhéus, na madrugada desta segunda-feira, 18. O empresário Jhony Correia Ribeiro, mais conhecido como Jhony Motos, foi brutalmente assassinado, durante uma emboscada, na estrada que liga a sede do município ao distrito de Banco Central.

Ele estava em um carro com a esposa e o filho pequeno, quando foi atacado. Ao tentar escapar da ação criminosa, Jhony perdeu o controle da direção e capotou. Nesse momento, os criminosos se aproximaram do veículo e o executaram. Mulher e criança não ficaram feridos.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas não encontrou nenhum criminoso. A autoria e a motivação do crime ainda são investigadas pela Polícia Civil. Até o fechamento dessa matéria, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso.

