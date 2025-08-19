MAUS-TRATOS
Polícia investiga morte de cavalo após mutilação com facão
Caso ganhou repercussão após imagens circularem nas redes sociais
Por Redação
A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos a um cavalo que morreu após ser mutilado com um facão em uma área rural de Bananal, no interior de São Paulo. O crime teria ocorrido na tarde de sábado, 16, e ganhou repercussão após imagens circularem nas redes sociais.
Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), um homem de 21 anos, tutor do animal, e uma testemunha foram ouvidos nesta segunda-feira, 18, e liberados em seguida. O caso foi registrado como prática de abuso a animal, com agravante pela morte.
Leia Também:
Nas redes sociais, a ativista Luísa Mell cobrou responsabilização. “Monstros! Como pode gente? Pelo amor de Deus! Exigimos punição! Estes covardes têm que pagar!", publicou.
A cantora sertaneja Ana Castela também se manifestou, classificando o caso como covardia e pedindo mobilização popular para que o episódio ganhe repercussão e chegue às autoridades.
A Prefeitura de Bananal informou que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, encaminhou o caso imediatamente à Delegacia de Polícia e à Polícia Ambiental, para apuração, identificação e punição dos responsáveis. Até o momento, ninguém foi preso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes