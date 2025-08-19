Menu
POLÍCIA
MAUS-TRATOS

Polícia investiga morte de cavalo após mutilação com facão

Caso ganhou repercussão após imagens circularem nas redes sociais

Por Redação

19/08/2025 - 9:31 h
O caso foi registrado como prática de abuso a animal
O caso foi registrado como prática de abuso a animal

A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos a um cavalo que morreu após ser mutilado com um facão em uma área rural de Bananal, no interior de São Paulo. O crime teria ocorrido na tarde de sábado, 16, e ganhou repercussão após imagens circularem nas redes sociais.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), um homem de 21 anos, tutor do animal, e uma testemunha foram ouvidos nesta segunda-feira, 18, e liberados em seguida. O caso foi registrado como prática de abuso a animal, com agravante pela morte.

Nas redes sociais, a ativista Luísa Mell cobrou responsabilização. “Monstros! Como pode gente? Pelo amor de Deus! Exigimos punição! Estes covardes têm que pagar!", publicou.

A cantora sertaneja Ana Castela também se manifestou, classificando o caso como covardia e pedindo mobilização popular para que o episódio ganhe repercussão e chegue às autoridades.

A Prefeitura de Bananal informou que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, encaminhou o caso imediatamente à Delegacia de Polícia e à Polícia Ambiental, para apuração, identificação e punição dos responsáveis. Até o momento, ninguém foi preso.

x