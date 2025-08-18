Mulher é ameaçada com facão ao impedir marido de vender frango

Mulher procurou a polícia após ser ameaçada - Foto: Ilustrativa/ Reprodução/Freepik

Uma briga de casal quase terminou em tragédia no bairro Tancredo Neves 2, em Juruá, interior do Amazonas. Um homem foi preso em flagrante, na sexta-feira, 15, pela Polícia Civil do Estado (PC-AM) depois de ameaçar a esposa com um facão por um motivo inusitado.

A confusão começou quando a mulher tentou impedir o marido de vender um frango que seria preparado para a refeição dela e dos filhos, segundo informações do portal Metropóles.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme o delegado Célio Lima, da 70ª DIP, a mulher procurou a unidade policial relatando que o marido, após chegar em casa sob efeito de álcool, a ameaçou com um terçado, usando palavras de baixo calão e ameaçando de morte.

No entanto, esta não é a primeira vez que ela sofre ameaças. Ela possui medida protetiva desde 2016, quando foi agredida pelo homem, que chegou a arrancar parte de sua orelha.