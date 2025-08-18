Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher é ameaçada com facão ao impedir marido de vender frango

Alimento seria preparado para a refeição da família

Redação e Portal Massa!

Por Redação e Portal Massa!

18/08/2025 - 12:31 h
Mulher procurou a polícia após ser ameaçada
Mulher procurou a polícia após ser ameaçada -

Uma briga de casal quase terminou em tragédia no bairro Tancredo Neves 2, em Juruá, interior do Amazonas. Um homem foi preso em flagrante, na sexta-feira, 15, pela Polícia Civil do Estado (PC-AM) depois de ameaçar a esposa com um facão por um motivo inusitado.

A confusão começou quando a mulher tentou impedir o marido de vender um frango que seria preparado para a refeição dela e dos filhos, segundo informações do portal Metropóles.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Grupo armado invade festa e mata três pessoas em cidade na Bahia
Mortes em Ilhéus: Corpos de vítimas são velados nesse domingo
Diaba Loira foi acusada de assediar lojistas antes de integrar facção

Conforme o delegado Célio Lima, da 70ª DIP, a mulher procurou a unidade policial relatando que o marido, após chegar em casa sob efeito de álcool, a ameaçou com um terçado, usando palavras de baixo calão e ameaçando de morte.

No entanto, esta não é a primeira vez que ela sofre ameaças. Ela possui medida protetiva desde 2016, quando foi agredida pelo homem, que chegou a arrancar parte de sua orelha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ameaça briga facão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mulher procurou a polícia após ser ameaçada
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Mulher procurou a polícia após ser ameaçada
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Mulher procurou a polícia após ser ameaçada
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Mulher procurou a polícia após ser ameaçada
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x