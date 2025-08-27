Menu
BRASIL
BRASIL

Esposa de empresário que matou gari é afastada de cargo na Polícia

Empresário René Nogueira Júnior segue preso pelo assassinato de Laudemir Fernandes

Redação

Por Redação

27/08/2025 - 18:43 h
Inquérito que apura a morte de Laudemir de Souza Fernandes continua em andamento
Inquérito que apura a morte de Laudemir de Souza Fernandes continua em andamento

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou o afastamento da delegada Ana Paula Balbina, esposa do empresário René da Silva Nogueira Júnior, preso pelo assassinato de um gari em Belo Horizonte. A medida foi formalizada no Diário Oficial do Estado, onde consta que a servidora recebeu uma licença médica de 60 dias para tratamento de saúde, conforme prevê a legislação.

Enquanto isso, o inquérito que apura a morte de Laudemir de Souza Fernandes continua em andamento. O caso ganhou grande repercussão após o crime, ocorrido em 11 de agosto, na Rua Modestina de Souza, bairro Vista Alegre, na capital mineira.

Na ocasião, Laudemir trabalhava na coleta de lixo quando o carro de René, um BYD cinza, parou de frente para o caminhão da coleta. Testemunhas relataram que o empresário se irritou com a situação, sacou uma arma e chegou a ameaçar a motorista do veículo de limpeza, dizendo que “daria um tiro na cara” dela.

Em seguida, ao ultrapassar o caminhão, René desceu armado. O carregador de sua pistola caiu, ele o recolocou, fez o manejo e, logo depois, atirou contra o gari, que não resistiu. O empresário, diretor de negócios de uma rede de alimentos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

Tags:

assassinato delegada gari mg MInas Gerais Polícia

Ver todas

