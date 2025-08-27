Yaminah: o que significa nome que padre se recusou a dizer em batizado

Padre é criticado por atitude com bebê - Foto: Reprodução | Instagram

Um batizado em uma igreja católica do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, terminou em polêmica e caso de polícia depois que o padre responsável pela cerimônia se recusou a pronunciar o nome da criança: Yaminah.

Segundo os pais, David Fernandes e Marcelle Turan, o batismo foi planejado com antecedência, incluindo envio de documentos e participação no curso para padrinhos.

A igreja, frequentada pela família paterna, já conhecia os detalhes da celebração. No entanto, durante o ritual, o padre alegou que o nome escolhido não era cristão e teria ligação com cultos religiosos, atitude que gerou constrangimento e revolta.

O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro e está sendo investigado como possível crime de preconceito por raça, cor ou religião.

Qual o significado do nome Yaminah?

Yaminah tem origem árabe, derivado da palavra “Yameen” (يمين), que significa “direita” ou “lado direito”, termo usado em juramentos solenes. Em culturas do Oriente Médio, está associado a bênção, boa sorte e retidão.

Com o sufixo feminino “-ah”, o nome pode ser traduzido como “aquela que é abençoada” ou “afortunada”.

Segundo o clássico dicionário árabe Lisan al-Arab, de Ibn Manzour, Yaminah carrega ainda os sentidos de prosperidade e justiça. Embora incomum no Brasil, é bastante popular em comunidades muçulmanas ao redor do mundo.

Para os pais, o nome tem significado simbólico: “Significa justiça, com prosperidade, direção”, explicaram.

O que diz a Arquidiocese do Rio?

Após a repercussão, a Arquidiocese do Rio divulgou nota afirmando que o batismo foi realizado corretamente, conforme o ritual romano, e que os nomes das crianças não são mencionados durante toda a cerimônia, mas apenas em um momento específico.

O texto acrescenta que sacerdotes podem orientar pastoralmente os pais sobre nomes, mas isso é apenas um aconselhamento, sem impedir o sacramento. A nota repudia qualquer forma de discriminação e reforça o compromisso com acolhimento, diálogo e respeito à diversidade cultural.