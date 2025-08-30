Polícia desarticula parte de quadrilha que atacou família Bolsonaro

Flávio Bolsonaro - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

Dois suspeitos de participar do assalto contra familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro foram capturados em Resende, no Sul Fluminense. A ação policial aconteceu na sexta-feira, 29, no bairro Paraíso, mas a informação só foi confirmada neste sábado, 30, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A investigação teve início no último domingo, 24, logo após o crime. Agentes da 89ª Delegacia de Polícia (Resende) analisaram câmeras de segurança e rastrearam os veículos utilizados na fuga, chegando à identificação de pelo menos cinco envolvidos. Parte das diligências se estendeu até São Paulo, onde os investigadores buscaram o trajeto percorrido pelo grupo.

Segundo a corporação, os assaltantes circularam com carros adulterados: as placas originais foram trocadas por outras furtadas para dificultar a identificação. Depois do crime, o automóvel das vítimas foi abandonado, e um dos veículos usados pelos criminosos foi escondido em Resende, sendo apreendido nesta sexta-feira junto aos dois presos.

Na operação, os policiais recolheram um revólver, munições, um simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares, roupas supostamente usadas no dia do roubo e objetos reconhecidos pelas vítimas como pertencentes a elas.

Senador Flávio Bolsonaro comentou a prisão nas redes sociais | Foto: Reprodução - PCERJ

O senador Flávio Bolsonaro comentou a prisão ao divulgar imagens dos detidos nas redes sociais: “Um trabalho de excelência da Polícia Civil, que continua fazendo diligências atrás de outros bandidos que também participaram desse crime”.

As autoridades reforçam que as investigações permanecem em andamento para capturar os demais integrantes do bando.