Funcionária ostenta vida de luxo e patrão descobre rombo milionário

Joelma confessou o desvio dos recursos - Foto: Reprodução

Uma funcionária de um escritório de contabilidade em Londrina, no norte do Paraná, é suspeita de desviar mais de R$ 1 milhão da empresa onde trabalhava. O esquema foi descoberto de forma inusitada: pelas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, Joelma Gonçalves Pinheiro, assistente administrativa contratada há cerca de um ano, passou a publicar fotos de uma rotina de alto padrão, exibindo a compra de eletrodomésticos caros, uma caminhonete e até a reforma de um apartamento.

A ostentação chamou a atenção do dono da empresa, responsável pela administração de mais de 40 condomínios na cidade.

Desconfiado, o empresário exigiu que a funcionária apresentasse os relatórios financeiros dos condomínios. Nervosa, Joelma tentou evitar a prestação de contas, mas as inconsistências foram confirmadas.

Em extratos bancários, o patrão encontrou transferências via PIX de até R$ 10 mil, destinadas à própria funcionária e ao marido dela, José Carlos Pinheiro.

Confrontada, Joelma confessou o desvio dos recursos. A polícia foi acionada e prendeu o casal em flagrante. Eles passaram uma noite na cadeia, mas foram liberados no dia seguinte. Agora, vão responder em liberdade pelos crimes de fraude e furto qualificado.

O advogado que representa Joelma e José afirmou que ainda não teve acesso integral aos documentos do inquérito e que só se manifestará nos autos.