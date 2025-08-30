Menu
BRASIL

Funcionária ostenta vida de luxo e patrão descobre rombo milionário

Caso veio à tona após publicações da funcionária com compras de eletrodomésticos, carro e reforma em apartamento.

Redação

Por Redação

30/08/2025 - 16:19 h
Joelma confessou o desvio dos recursos
Joelma confessou o desvio dos recursos -

Uma funcionária de um escritório de contabilidade em Londrina, no norte do Paraná, é suspeita de desviar mais de R$ 1 milhão da empresa onde trabalhava. O esquema foi descoberto de forma inusitada: pelas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, Joelma Gonçalves Pinheiro, assistente administrativa contratada há cerca de um ano, passou a publicar fotos de uma rotina de alto padrão, exibindo a compra de eletrodomésticos caros, uma caminhonete e até a reforma de um apartamento.

A ostentação chamou a atenção do dono da empresa, responsável pela administração de mais de 40 condomínios na cidade.

Desconfiado, o empresário exigiu que a funcionária apresentasse os relatórios financeiros dos condomínios. Nervosa, Joelma tentou evitar a prestação de contas, mas as inconsistências foram confirmadas.

Em extratos bancários, o patrão encontrou transferências via PIX de até R$ 10 mil, destinadas à própria funcionária e ao marido dela, José Carlos Pinheiro.

Brasil descobre reserva de água que pode abastecer mundo por 250 anos
Polícia desarticula parte de quadrilha que atacou família Bolsonaro
Homem que matou gari tinha "fascínio" por armas e cargo da esposa

Confrontada, Joelma confessou o desvio dos recursos. A polícia foi acionada e prendeu o casal em flagrante. Eles passaram uma noite na cadeia, mas foram liberados no dia seguinte. Agora, vão responder em liberdade pelos crimes de fraude e furto qualificado.

O advogado que representa Joelma e José afirmou que ainda não teve acesso integral aos documentos do inquérito e que só se manifestará nos autos.

Tags:

brasil crime desvio Londrina paraná Polícia

x