VÍDEO: entregador é baleado após negar subir para entregar em apartamento

Um entregador foi baleado por um policial penal durante uma briga na noite de sexta-feira, 29, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na Rua Carlos Palut e foi registrado em vídeo por Valério Júnior, que presenciou a cena.

De acordo com o relato publicado por Valério nas redes sociais, a confusão começou quando o entregador se recusou a subir até o apartamento, pedindo que o cliente descesse para buscar a encomenda. Nas imagens, é possível ouvir o homem afirmando: "você não subir é uma parada".

Enquanto o entregador explicava o que havia acontecido, o policial penal sacou a arma e disparou contra o pé dele, dizendo: "então valeu, que isso é o [palavrão], me dá minha parada, tá me filmando por quê?". Logo em seguida, a vítima pede ajuda e grita: "que isso, eu sou morador aqui, cara. Tião, me ajuda aqui, o cara me deu um tiro. Ele me deu um tiro porque eu não subi".

O homem ferido recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, onde permanece em estado estável.

A ocorrência foi registrada na 32ª Delegacia de Polícia (Taquara). Segundo a Polícia Civil, o entregador já passou por exame de corpo de delito e algumas testemunhas prestaram depoimento. A arma utilizada pelo agente foi apreendida para perícia, e outras investigações seguem em andamento.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou que o autor do disparo é José Rodrigo da Silva Ferrarini, policial penal em atividade.