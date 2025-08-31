Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Cantor da música "Boca Errada" é executado a tiros dentro de casa

Yuri Ramirez tinha passagens por estupro, tráfico de drogas e mais

Carla Melo

Por Carla Melo

31/08/2025 - 15:54 h
Yuri era cantor e compositor sertanejo natural de Campo Grande
Yuri era cantor e compositor sertanejo natural de Campo Grande -

O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, autor do single “Boca Errada”, foi executado a tiros em sua própria casa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Além da vida artística, o sertanejo também respondia na Justiça por acusações de estupro, tráfico de drogas e tráfico de armas. No momento de sua morte, estava em prisão domiciliar.

O que aconteceu?

Segundo as informações, dois indivíduos se passaram por policiais para entrar no imóvel e realizaram a execução. Ainda no local, foram encontradas doze cápsulas de pistola.

A casa do cantor, supostamente, possui ligação com o tráfico e por isso está sob análise da polícia.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PC-MS) instaurou um inquérito para investigar o caso por homicídio qualificado. Ainda não se sabe sobre a identificação dos autores e a possível motivação do crime.

Quem era Yuri Ramirez?

Yuri era cantor e compositor sertanejo natural de Campo Grande (MS). Ele iniciou a carreira musical ainda na adolescência, quando começou a compor suas primeiras canções.

Em 2020, formou sua primeira dupla sertaneja e passou a se apresentar em cidades como São Paulo, Mato Grosso e em outros estados. Três anos depois, seguiu em carreira solo e lançou o single “Boca Errada”, marcando uma nova fase artística.

Em 2023, lançou também a música “Novo Engano”, produzida por Amarelo — responsável por trabalhos com artistas como Hugo Pena & Gabriel, Jads & Jadson e Loubet.

Yuri acumulava pouco mais de 6 mil seguidores em suas redes sociais, que atualmente estão fora do ar.

Tags:

brasil execução mato grosso do sul Polícia tiros

