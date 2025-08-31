Justiça manda prender policial que atirou em entregador de iFood

Cena foi filmada pelo própro entregador - Foto: Reprodução | Contigo

O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini que atirou em um entregador do iFood na noite de sexta-feira, 29, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio de Janeiro.

Ferrarini ainda não tinha sido encontrado e já é considerado foragido. Ferrarini chegou a ser ouvido na 32ª DP (Taquara) neste sábado, 30, mas acabou liberado.

Também neste domingo, a Seap informou que afastou Ferrarini por 90 dias e, em nota, declarou a conduta do servidor como “abominante”.

“A Polícia Penal não compactua em hipótese alguma com atitude como essa, atitude repugnante e que não representa a grande maioria dos policiais penais do Rio de Janeiro”, declarou a secretária Maria Rosa Nebel. “A corregedoria da Seap está acompanhando o caso junto à delegacia de polícia, e nos solidarizamos com o entregador Valério Júnior”, emendou.

O que aconteceu?

Um entregador foi baleado por um policial penal durante uma briga na noite de sexta-feira, 29, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na Rua Carlos Palut e foi registrado em vídeo por Valério Júnior, que presenciou a cena.

De acordo com o relato publicado por Valério nas redes sociais, a confusão começou quando o entregador se recusou a subir até o apartamento, pedindo que o cliente descesse para buscar a encomenda. Nas imagens, é possível ouvir o homem afirmando: "você não subir é uma parada".

Enquanto o entregador explicava o que havia acontecido, o policial penal sacou a arma e disparou contra o pé dele, dizendo: "então valeu, que isso é o [palavrão], me dá minha parada, tá me filmando por quê?". Logo em seguida, a vítima pede ajuda e grita: "que isso, eu sou morador aqui, cara. Tião, me ajuda aqui, o cara me deu um tiro. Ele me deu um tiro porque eu não subi".