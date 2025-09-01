Assalto a moto termina com dois suspeitos mortos em Jequié

Crime aconteceu na BR-330 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um assalto a uma motocicleta terminou com a morte dos dois suspeitos na BR-330, no trecho entre Jequié e Jitaúna, no sudoeste baiano. O primeiro, morreu em um acidente de trânsito durante a fuga, e o outro, em confronto com a polícia.

De acordo com informações do Blog do Marcos Frahm, os dois indivíduos teriam deflagrado disparos de arma de fogo contra a vítima, um homem de 44 anos que seguia para Jequié na companhia da noiva. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção a Jequié.

Na fuga, o condutor da moto roubada perdeu o controle e colidiu contra uma placa de sinalização. Ele morreu no local, enquanto o comparsa entrou em uma área de mata. Uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Central) foi acionada. Houve um confronto com o suspeito, que foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

A vítima do assalto recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Os corpos dos criminosos foram removidos e levados ao Instituto Médico Legal de Jequié.