POLÍCIA
Jovem é morto com golpes de faca dentro de casa em Feira de Santana
Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida desde a noite anterior ao crime
Por Bernardo Rego
Um homem identificado como Vinícius Silva dos Santos, de 22 anos, foi morto dentro de casa na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, no sábado, 30.
De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) investiga o caso e já tem indícios de quem seria o autor dos golpes de faca que vitimou o jovem no bairro do Tomba.
Ainda segundo a Civil, a vítima já estava desaparecida desde a noite anterior. Uma faca utilizada no crime oi localizada no local. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas pela unidade policial para localizar o suspeito, bem como esclarecer a motivação do crime.
