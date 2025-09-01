Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Jovem é morto com golpes de faca dentro de casa em Feira de Santana

Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida desde a noite anterior ao crime

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

01/09/2025 - 7:02 h
Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana)
Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) -

Um homem identificado como Vinícius Silva dos Santos, de 22 anos, foi morto dentro de casa na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, no sábado, 30.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) investiga o caso e já tem indícios de quem seria o autor dos golpes de faca que vitimou o jovem no bairro do Tomba.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a Civil, a vítima já estava desaparecida desde a noite anterior. Uma faca utilizada no crime oi localizada no local. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas pela unidade policial para localizar o suspeito, bem como esclarecer a motivação do crime.

Leia Também:

Cantor da música "Boca Errada" é executado a tiros dentro de casa
VÍDEO: entregador é baleado após negar subir para entregar em apartamento
Acidente fatal: caminhoneiro morre soterrado por carga de soja na Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira de santana golpes de faca Morte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana)
Play

Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero

Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana)
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana)
Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana)
Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

x