Motorista embriagado provoca acidente e mata a própria irmã na Bahia

Uma jovem morreu em um grave acidente na noite de domingo, 31, na BR-101, próximo ao trevo de acesso a Buerarema, na Bahia. Seu irmão era o motorista do veículo e foi preso por embriaguez.

O carro, conduzido por Eduardo Antônio Nogueira Filho, de 25 anos, perdeu o controle em uma curva, arrancou parte da mureta e colidiu violentamente contra uma árvore. De acordo com o portal Verdinho Itabuna, o impacto foi tão forte que o motor do veículo se desprendeu.

Entre as vítimas estava Luana Santos da Silva, irmã do motorista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas, receberam atendimento do Samu e foram encaminhadas para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna.

A Polícia Rodoviária Federal informou que Eduardo havia consumido bebida alcoólica. O teste do etilômetro confirmou a embriaguez e uma garrafa de whisky foi encontrada no veículo. Ele foi preso em flagrante.

Segundo a polícia, o acidente pode ter sido causado pelo excesso de velocidade aliado ao consumo de álcool. A área foi periciada pelo Departamento de Polícia Técnica de Itabuna.