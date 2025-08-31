Menu
PRAZO

Irregularidades são encontradas na assistência social de Juazeiro

Inspeção apontou ajustes que devem ser realizados pela gestão municipal

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

31/08/2025 - 8:27 h
MPBA vai propor assinatura de um termo de ajustamento de conduta (Tac)
MPBA vai propor assinatura de um termo de ajustamento de conduta (Tac) -

Após inspeções realizadas em cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do Município de Juazeiro, na gestão do prefeito Andrei da Caixa (MDB), o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) identificou falhas estruturais nas unidades, além de déficit na composição das equipes técnicas.

As averiguações foram realizadas durante todo o mês de agosto. Foram verificados ainda, aspectos relacionados ao atendimento prestado à população.

As inspeções foram realizadas com o apoio das promotoras de Justiça Rita de Cássia Rodrigues Caxias de Souza e Andrea Mendonça, além de servidores do Centro de Assessoramento Técnico Interdisciplinar (Cati) do Norte.

Após a apresentação do relatório técnico elaborado pela Cati do Norte, uma reunião vai ser realizada com a Secretária de Ação Social e o Município para melhores esclarecimentos acerca das observações averiguadas ao longo das atividades.

O MPBA vai propor a assinatura de um termo de ajustamento de conduta (Tac), a fim de sanar as irregularidades identificadas nas respectivas instituições inspecionadas.

x