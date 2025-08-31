PRAZO
Irregularidades são encontradas na assistência social de Juazeiro
Inspeção apontou ajustes que devem ser realizados pela gestão municipal
Por Rodrigo Tardio
Após inspeções realizadas em cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do Município de Juazeiro, na gestão do prefeito Andrei da Caixa (MDB), o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) identificou falhas estruturais nas unidades, além de déficit na composição das equipes técnicas.
As averiguações foram realizadas durante todo o mês de agosto. Foram verificados ainda, aspectos relacionados ao atendimento prestado à população.
As inspeções foram realizadas com o apoio das promotoras de Justiça Rita de Cássia Rodrigues Caxias de Souza e Andrea Mendonça, além de servidores do Centro de Assessoramento Técnico Interdisciplinar (Cati) do Norte.
Leia Também:
Após a apresentação do relatório técnico elaborado pela Cati do Norte, uma reunião vai ser realizada com a Secretária de Ação Social e o Município para melhores esclarecimentos acerca das observações averiguadas ao longo das atividades.
O MPBA vai propor a assinatura de um termo de ajustamento de conduta (Tac), a fim de sanar as irregularidades identificadas nas respectivas instituições inspecionadas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes