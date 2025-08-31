Tarcísio promete perdão a Bolsonaro se for presidente

Tarcísio de Freitas e Bolsonaro juntos - Foto: Alan Santos | PR

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que, se eleito para o Palácio do Planalto no próximo ano, seu primeiro ato será conceder um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tarcísio, que tem sido cotado para representar a direita conservadora na eleição de 2026, fez críticas ao Judiciário, pontuando achar parte de algumas medidas "desarrazoadas".

Bolsonaro é réu no inquérito da tentativa de golpe de Estado, além de cumprir prisão domiciliar.

"Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado", afirmou Tarcísio em entrevista.

Tarcísio será candidato?

Governador de São Paulo no primeiro mandato, Tarcísio de Freitas tem sido apontado como um dos nomes para concorrer à presidência da República com o apoio de Jair Bolsonaro.

Até o momento, Tarcísio tem resistido ao movimento, se colocando como candidato à reeleição em São Paulo.