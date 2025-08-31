Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Tarcísio promete perdão a Bolsonaro se for presidente

Governador de São Paulo é aposta para o Planalto

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/08/2025 - 7:38 h | Atualizada em 31/08/2025 - 9:37
Tarcísio de Freitas e Bolsonaro juntos
Tarcísio de Freitas e Bolsonaro juntos -

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que, se eleito para o Palácio do Planalto no próximo ano, seu primeiro ato será conceder um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tarcísio, que tem sido cotado para representar a direita conservadora na eleição de 2026, fez críticas ao Judiciário, pontuando achar parte de algumas medidas "desarrazoadas".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

PT convoca militância por um "Brasil independente" no 7 de Setembro
Secult-BA: Bruno Monteiro prestigia abertura do Festival A TARDE FM
Tribunal dos EUA considera tarifas globais de Trump ilegais

Bolsonaro é réu no inquérito da tentativa de golpe de Estado, além de cumprir prisão domiciliar.

"Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado", afirmou Tarcísio em entrevista.

Tarcísio será candidato?

Governador de São Paulo no primeiro mandato, Tarcísio de Freitas tem sido apontado como um dos nomes para concorrer à presidência da República com o apoio de Jair Bolsonaro.

Até o momento, Tarcísio tem resistido ao movimento, se colocando como candidato à reeleição em São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro eleições 2026 Tarcísio de Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tarcísio de Freitas e Bolsonaro juntos
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Tarcísio de Freitas e Bolsonaro juntos
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Tarcísio de Freitas e Bolsonaro juntos
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Tarcísio de Freitas e Bolsonaro juntos
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x