POLÍTICA
“O velho está magro”: Bolsonaro não quer comer, revela Carlos
Às vésperas do julgamento no STF, ex-presidente enfrenta crises de vômito, soluços e perda de apetite; exames recentes indicaram duas pneumonias
Por AFP
O ex-presidente Jair Bolsonaro “não tem vontade de se alimentar, e segue enfrentando crises intermináveis de solução e vômitos”, às vésperas do início do seu julgamento por participação em trama golpista, ocorrido nesta sexta-feira, 29, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente.
“O velho está magro (...) Dói demais ver tudo isso”, publicou no X o segundo dos cinco filhos de Bolsonaro.
O ex-presidente (2019-2022) sofreu com soluços e vômitos em julho, sintomas de novos problemas no aparelho digestivo decorrentes do ataque a faca de que foi vítima durante um ato de campanha em 2018. Devido a essa crise, ele passou por exames médicos em agosto, que revelaram duas pneumonias recentes.
Bolsonaro foi submetido em abril a uma longa cirurgia devido a uma obstrução intestinal, uma das várias instruções desde o ataque. Após a operação, ele ficou internado por três semanas.
