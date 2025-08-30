Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

“O velho está magro”: Bolsonaro não quer comer, revela Carlos

Às vésperas do julgamento no STF, ex-presidente enfrenta crises de vômito, soluços e perda de apetite; exames recentes indicaram duas pneumonias

AFP

Por AFP

30/08/2025 - 17:49 h
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro -

O ex-presidente Jair Bolsonaro “não tem vontade de se alimentar, e segue enfrentando crises intermináveis ​​de solução e vômitos”, às vésperas do início do seu julgamento por participação em trama golpista, ocorrido nesta sexta-feira, 29, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente.

“O velho está magro (...) Dói demais ver tudo isso”, publicou no X o segundo dos cinco filhos de Bolsonaro.

Leia Também:

Ferrovia Centro-Atlântica: governo avança com investimento bilionário
Lula deve assinar decreto que garante apoio federal à Ponte Salvador-Itaparica

O ex-presidente (2019-2022) sofreu com soluços e vômitos em julho, sintomas de novos problemas no aparelho digestivo decorrentes do ataque a faca de que foi vítima durante um ato de campanha em 2018. Devido a essa crise, ele passou por exames médicos em agosto, que revelaram duas pneumonias recentes.

Bolsonaro foi submetido em abril a uma longa cirurgia devido a uma obstrução intestinal, uma das várias instruções desde o ataque. Após a operação, ele ficou internado por três semanas.

x