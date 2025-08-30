PT convoca militância por um "Brasil independente" no 7 de Setembro

Lula - Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O PT deve passar a divulgar nas redes sociais, a partir deste sábado, 30, um vídeo convocando a militância para os atos do 7 de setembro - Dia da Independência.

Segundo apuração da CNN, o vídeo deve reforçar um "Brasil independente" e aproveita o gancho do embate com os Estados Unidos para ressaltar a defesa da soberania, novo slogan do governo, que será lançado na próxima semana, coincidindo com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus por um plano de golpe de Estado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A nova marca, divulgada na reunião minsiterial da última terça, 26, tem como pano de fundo as disputas comerciais e políticas com os Estados Unidos: "Governo do Brasil - Do lado do povo brasileiro".

O novo lema substitui o atual "União e Reconstrução", que acompanha a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde janeiro de 2023.

A mensagem não deixa claro onde serão os atos do Dia da Independência, no entanto, segundo a CNN apurou que o partido promoverá manifestações em todos os estados.

A oposição também convocou sua base para manifestações públicas no 7 de setembro.

Lula deve participar apenas do desfile oficial que ocorre todos os anos na Esplanada dos Ministérios.