POLÍTICA
POLÍTICA

PT convoca militância por um "Brasil independente" no 7 de Setembro

Vídeo divulgado nas redes convoca militância e reforça novo slogan do governo, em meio a embates com os EUA e julgamento de Bolsonaro

Redação

Por Redação

30/08/2025 - 21:45 h
Lula
Lula -

O PT deve passar a divulgar nas redes sociais, a partir deste sábado, 30, um vídeo convocando a militância para os atos do 7 de setembro - Dia da Independência.

Segundo apuração da CNN, o vídeo deve reforçar um "Brasil independente" e aproveita o gancho do embate com os Estados Unidos para ressaltar a defesa da soberania, novo slogan do governo, que será lançado na próxima semana, coincidindo com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus por um plano de golpe de Estado.

A nova marca, divulgada na reunião minsiterial da última terça, 26, tem como pano de fundo as disputas comerciais e políticas com os Estados Unidos: "Governo do Brasil - Do lado do povo brasileiro".

O novo lema substitui o atual "União e Reconstrução", que acompanha a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde janeiro de 2023.

A mensagem não deixa claro onde serão os atos do Dia da Independência, no entanto, segundo a CNN apurou que o partido promoverá manifestações em todos os estados.

A oposição também convocou sua base para manifestações públicas no 7 de setembro.

Lula deve participar apenas do desfile oficial que ocorre todos os anos na Esplanada dos Ministérios.

7 de Setembro Jair Bolsonaro Lula

x