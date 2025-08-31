Bahia realiza mais de 1.100 regulações em um dia e acelera transferências de pacientes

Mutirão da Sesab transfere 1.133 pacientes em 24h na Bahia - Foto: Divulgação/Sesab

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) realizou neste sábado, 30, um novo mutirão de regulação que resultou em 1.133 transferências de pacientes para unidades de referência em todo o estado. Em apenas 24 horas, a Central Estadual de Regulação coordenou as remoções, priorizando casos graves e diminuindo a pressão sobre as UPAs e hospitais de pequeno porte.

O Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, liderou como destino mais acionado, com 73 regulações. Na sequência vieram o Hospital Geral Roberto Santos (59), o Hospital Geral do Estado (52), o Hospital Geral Clériston Andrade (46) e o Hospital Regional Costa do Cacau (41).

No total, 98 hospitais e serviços receberam pacientes, incluindo o recém-inaugurado Hospital Regional do Velho Chico, em Ibotirama, que já entrou em operação durante a ação.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, destacou o impacto imediato da estratégia. “Cada mutirão representa vidas salvas e sofrimento abreviado. A regulação é a inteligência do SUS: conecta a necessidade do paciente ao leito disponível, em qualquer parte da Bahia. E com isso, garantimos que ninguém fique desassistido por falta de acesso”, afirmou.

A superintendente de Regulação, Mônica Hupsel, enfatizou a mobilização das equipes. “Estamos falando de médicos reguladores, enfermeiros, técnicos e motoristas de ambulância que se articulam em tempo real. É um esforço coletivo que exige precisão e agilidade. Quando a gente consegue ter sucesso em um trabalho como este, estamos acelerando o fluxo e dando resposta a quem mais precisa”, disse.

Dados

A Central Estadual de Regulação funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Apenas neste ano, já foram mais de 212 mil casos de urgência solucionados, oriundos dos 417 municípios baianos. Além dos mutirões, a rotina diária da regulação é responsável por organizar o acesso a leitos de UTI, cirurgias, exames de alta complexidade e internações em toda a rede pública estadual e filantrópica, privada e municipal credenciadas.