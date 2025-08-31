Cruzeiro cresce na Copa do Brasil e Mineirão chega aos 60 anos

Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Corinthians conseguiram ótimas vantagens na primeira partida de classificação para as semifinais da Copa do Brasil. O Cruzeiro tem dois gols de vantagem sobre o Atlético-MG e o Corinthians, fora de casa, ganhou por 1x0 do Atlético-PR, que está na segunda divisão do Brasileirão. Botafogo e Vasco empataram. O Bahia ganhou por 1x0 do Fluminense e precisa de um empate no Maracanã. O meio-campista do Bahia Caio Alexandre, centralizado e que inicia as jogadas ofensivas com ótimos passes, fez falta. Nada está decidido.

O Cruzeiro, mais uma vez, teve uma ótima atuação coletiva. Independentemente do desempenho e do resultado do jogo de ontem contra o São Paulo, o Cruzeiro mantem a mesma escalação e estratégia em quase todos os jogos. Mais importante do que o plano tático é a boa execução do que foi planejado. Para isso, é necessário ter jogadores bem posicionados e que se completam nas suas características.

Enquanto Romero protege mais a defesa e inicia as jogadas ofensivas, Lucas Silva se adianta um pouco e joga na linha dos dois jogadores pelos lados. Enquanto Kaio Jorge usa bastante sua velocidade para receber as bolas na frente, Matheus Pereira se movimenta por toda intermediaria do adversário para receber a bola e criar as jogadas. Cada jogador facilita para o outro.

Além disso, o Cruzeiro utiliza muito bem os principais fundamentos do futebol moderno, a compactação, a pressão para recuperar a bola e a alternância da troca de passes com a transição rápida da bola da defesa para o ataque.

Já o Atlético-MG continua com problemas individuais e coletivos. O zagueiro Fabrício Junior conduziu a bola livre na intermediaria até finalizar de fora da área e fazer o gol porque o meio campo e os zagueiros do Atlético-MG exerciam a marcação individual em outros jogadores, uma estratégia ultrapassada.

Ancelotti não deve ter gostado do Botafogo contra o Vasco. Será que telefonou para o filho, treinador do Botafogo, para criticar a ausência de Savarino e as presenças de dois centroavantes? Alguém disse que Ancelotti queria convocar o bom lateral esquerdo Alex Telles, mas não fez porque poderiam pensar que ele queria agradar ao filho e ao Botafogo. Será? É pouco provável, embora sejam frequentes as artimanhas da mente.

Mineirão, 60 anos

No próximo dia 05 de setembro, o Mineirão completará 60 anos. No jogo de inauguração, a seleção mineira ganhou do River Plate, da Argentina por 1x0, gol de Buglê, meio-campista do Atlético-MG. A seleção, formada para a partida, treinou durante uns 15 dias na colônia de férias do Sesc, perto de Belo Horizonte. O técnico era Gerson dos Santos. No inicio da preparação, eu, com 18 anos, era reserva da dupla de atacantes, Jair Bala do América-MG e Silvestre do Siderúrgica, de Sabará. Durante os treinos conquistei a posição e joguei ao lado de Silvestre. A partir do Mineirão, Cruzeiro e Atlético-MG passaram a fazer parte da elite do futebol brasileiro.

A memória é o elo entre o passado e o presente, entre o corpo e a alma, entre o real e o sonho. Fui atleta profissional, médico, professor de medicina, comentarista de televisão e agora colunista. Tenho ainda outros sonhos distintos do que já vivi. Tomara que o futuro chegue a tempo. A vida e o futebol continuam.