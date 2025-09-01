Confronto termina com dois mortos e apreensão de fuzis em Porto Seguro

A ação foi motivada por uma denúncia anônima - Foto: Divulgação SSP

Dois homens morreram em um confronto durante uma ação integrada das Polícias Militar e Civil na noite de domingo, 31, em uma festa clandestina, no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro.

A ação foi motivada por uma denúncia anônima sobre indivíduos armados em uma festa. De acordo com as forças policiais, ao avistarem os agentes, os suspeitos abriram fogo contra as equipes. Ambos foram atingidos, socorridos a unidades de saúde, mas não resistiram.

Na ação, foram apreendidos dois fuzis, uma granada, mais de 100 munições, 75 porções de cocaína, celulares e um veículo.

A operação, realizada pelas Delegacias de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/DENARC), a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro e o 8º Batalhão da PM. Toda a ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Porto Seguro.

