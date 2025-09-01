Policial penal que atirou em entregador do iFood é preso

Caso aconteceu no bairro de Jacarepaguá na Zona Oeste do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | TV Globo

O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, acusado de atirar em um entregador do iFood na noite de sexta-feira, 29, foi preso por agentes da 32ª DP (Taquara) no domingo, 31. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Ferrarini teria discutido com o entregador e efetuou os disparos em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após o fato, a 32ª DP começou a investigar e a arma do agente foi recolhida para perícia.

Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que afastou Ferrarini por 90 dias e classificou a conduta do servidor como “abominante”.

“A Polícia Penal não compactua em hipótese alguma com atitude como essa, atitude repugnante e que não representa a grande maioria dos policiais penais do Rio de Janeiro”, declarou a secretária Maria Rosa Nebel. “A corregedoria da Seap está acompanhando o caso junto à delegacia de polícia, e nos solidarizamos com o entregador Valério Júnior”, acrescentou.

O que diz o iFood

A empresa reforçou que os entregadores não são obrigados a levar até a porta dos apartamentos e disse que não tolera nenhum tipo de violência contra os entregadores parceiros. Confira a na íntegra:

“O iFood não tolera qualquer tipo de violência contra entregadores parceiros e lamenta muito o acontecido com o entregador Valério de Souza Junior. A empresa conta com uma Política de Combate à Discriminação e à Violência para oferecer a todos um ambiente ético, seguro e livre de qualquer forma de violação de direitos. Quando as regras são descumpridas, são aplicadas sanções que podem ir desde advertências até o banimento da plataforma.

O iFood esclarece também que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio. Essa é a recomendação passada aos entregadores e aos consumidores. Em 2024, a empresa lançou no Rio de Janeiro a campanha Bora Descer, que tem o objetivo de incentivar os clientes a irem até a portaria de seus condomínios para receber os pedidos de delivery, como forma de respeito aos entregadores.

O iFood vai disponibilizar ao entregador Valério os serviços da Central de Apoio Jurídico e Psicológico, oferecido em parceria com a organização de advogadas negras Black Sisters in Law, garantindo acesso à justiça e assistência emocional ao parceiro. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário.

Esperamos que o caso não fique impune e que Valério Junior se recupere rapidamente.”

O que aconteceu?

Um entregador foi baleado por um policial penal durante uma briga na noite de sexta-feira, 29, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na Rua Carlos Palut e foi registrado em vídeo por Valério Júnior, que presenciou a cena.

De acordo com o relato publicado por Valério nas redes sociais, a confusão começou quando o entregador se recusou a subir até o apartamento, pedindo que o cliente descesse para buscar a encomenda. Nas imagens, é possível ouvir o homem afirmando: "você não subir é uma parada".

Enquanto o entregador explicava o que havia acontecido, o policial penal sacou a arma e disparou contra o pé dele, dizendo: "então valeu, que isso é o [palavrão], me dá minha parada, tá me filmando por quê?". Logo em seguida, a vítima pede ajuda e grita: "que isso, eu sou morador aqui, cara. Tião, me ajuda aqui, o cara me deu um tiro. Ele me deu um tiro porque eu não subi".