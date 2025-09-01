Advogada morre após colidir com caminhão de lixo no sul da Bahia

A motocicleta em que a advogada estava ficou presa debaixo do caminhão - Foto: Reprodução/Blog Verdinho Itabuna

Uma mulher de 27 anos morreu na noite da última sexta-feira, 29, em um acidente de trânsito após a motocicleta em que estava colidir com um caminhão de lixo no bairro Jardim Primavera, em Itabuna, no Sul da Bahia.

A advogada Julie Evelyn Reis Dias Santos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado, 30.

O que aconteceu

De acordo com as informações apuradas pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, a advogada descia a ladeira do bairro de moto quando colidiu com o caminhão de lixo.

Relatos colhidos pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settran) indicam que o motorista do caminhão estava entrando em uma rua para realizar a coleta do lixo no momento em que a vítima descia uma ladeira.

A advogada chegou a frear, mas a motocicleta derrapou e ficou presa debaixo do caminhão. No local da colisão, foram encontradas marcas de frenagem, o que sugere que a vítima tentou parar o veículo.

Julie Evelyn foi atendida por uma equipe médica no local do acidente e encaminhada ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. A advogada, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

Morte é investigada

A 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna investiga as circunstâncias da morte da advogada. De acordo a Settran, a possibilidade é que a advogada tenha perdido a direção do veículo, mas os fatos envolvendo a morte serão confirmados por meio do laudo da perícia, que ainda não está disponível.

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Itabuna lamentou a morte da avogada. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força e conforto a todos" , disse a OAB subseção Itabuna por meio de nota.